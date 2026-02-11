"Trató de coimear a Gustavo": Manuel alertará a Javiera de la oscura movida de Max en el capítulo 79 de RDS

11 feb. 2026 - 23:20 hrs.

En el avance del capítulo 79 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) intentará acercarse a Javiera (Daniela Ramírez) de una manera conciliadora, para "demostrar" que está en un proceso de cambio.

Le ofrecerá cuidar a los niños, lo que se traduce en que pasará más tiempo en la casa familiar: "Mírate cómo estás, necesitas ayuda y, mal que mal, yo soy el papá. (...) Déjame cumplir esta responsabilidad con nuestros hijos".

El empresario intentará aprovecharse de la necesidad de su ex para volver a instalarse poco a poco en su vida.

Reunión de Superados / Mega

La advertencia de Manuel

En medio de esta estrategia de Max, Manuel (Mario Horton) llamará a Javiera para comentarle algo de lo que se enteró en el colegio.

"Javi, a propósito, tienes que tener cuidado con ese hue... Me enteré de que trató de coimear a Gustavo para que nos espiara", revelará y ella se quedará pasmada al descubrir qué tan lejos es capaz de llegar su otrora marido.