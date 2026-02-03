Reunión de Superados - Capítulo 73: Tortu es víctima de bullying

03 feb. 2026 - 23:10 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) regresó a casa y con eso se acabó un gran problema en su vida. Sin embargo, desde el colegio la llamaron para darle malas noticias.

Los compañeros de colegio de Tortu (Isabella Gómez) está siendo víctima de bullying por parte de sus compañeros de curso, todo porque su mamá y el papá de Joaquín (Sergio Sepúlveda) serían pareja.

El profesor Rubén (Claudio Olate) tuvo que hacer una reunión de apoderados de emergencia para tratar este tema.

Reunión de Superados / Mega

Una nueva estrategia en el caso de Max

Juan de Dios (Jorge Arecheta) se dio cuenta que los argumentos de violencia intrafamiliar contra Max (Álvaro Espinoza) tenían un sólido fundamento. Si van a juicio, podrían perder así que sugirió tomar otro camino y hacer un trato con Javiera.

Matilde (Ignacia Baeza) y él se reunieron para acordar los lineamientos del acuerdo.