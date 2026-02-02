Juan de Dios se sorprenderá con nueva información sobre Matilde en el capítulo 73 de Reunión de Superados

02 feb. 2026 - 23:17 hrs.

En el avance del capítulo 73 de Reunión de Superados, Juan de Dios (Jorge Arecheta) reprenderá a Max (Álvaro Espinoza) por ocultarle algo tan importante en este caso, como lo es la violencia intrafamiliar.

"No le tengo miedo al juicio, pero no soy idiota tampoco. Hay buenos testimonios, hay evidencia de sobra y una abogada extraordinaria al otro lado. Es de las mejores que he visto", confesará el abogado.

"Parece que te gustara"

Los halagos para Matilde no pasarán desapercibidos para Max, pero Juan de Dios insistirá en que solo se trata de admiración profesional porque los dos se llevan muy mal en lo personal.

Reunión de Superados / Mega

"Parece que te gustara... Bueno, te cuento que volvió al mercado. Se separó", añadirá el ex de Javiera (Daniela Ramírez).

Esto dejará pensativo al abogado. ¿Realmente no tiene ningún interés en Matilde?