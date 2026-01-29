Reunión de superados - Capítulo 71: La condición de Max a Javiera
En este capítulo, Juan de Dios (Jorge Arecheta) se reúne con Matilde (Ignacia Baeza) para negociar sobre la demanda de Javiera (Daniela Ramírez), que además de hablar de la condición que tiene Max (Álvaro Espinoza) para irse de la casa, hay un pequeño coqueteo que deja ver que la rivalidad entre ellos puede quedar atrás.
El mensaje que ayudó a Coke
Coke (Diego Muñoz) ve este momento cuando iba camino a disculparse con su exesposa junto a un ramo de flores, y esto casi lo hace recaer en el alcohol.
Josefa (Luz Valdivieso) manda un mensaje en el momento preciso, lo invita a salir a tomar un café, el cuál Coke acepta tras botar el alcohol.
La condición de Max
Matilde llega a su casa a informarle a Javiera (Daniela Ramírez) que la condición que Max tiene para irse y dejarle la casa a su exesposa e hijos es que Manuel (Mario Horton) no vuelva a entrar al hogar.
Manuel es comprensivo y le dice a Javiera que puede esperarla a que las cosas se calmen y que para él no es problema no verla en su casa.
