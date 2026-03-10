Logo Mega

Reunión de Superados - Capítulo 89: Jaime está en quiebra

  • Por Mega

En el capítulo 89 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) regresa a su casa donde Pili (Paloma Moreno) lo está esperando con su hijo. 

De inmediato, el empresario pide una reunión con Pili, Tere (Elisa Zulueta) y Manuel (Mario Horton) para comunicarles que está en quiebra, por lo que debe vender la casa de verano en Zapallar y el refugio en La Parva.

Esto no cae muy bien en ambas, quienes prefieren quedarse con las propiedades, sin embargo, Jaime tiene que priorizar su economía y Manuel lo apoya en esta decisión. 

Matilde y Coke
Reunión de Superados / MEGA

Matilde confiesa que tuvo una cita

Por otra parte, Matilde (Ignacia Baeza) y Coke (Diego Muñoz) tienen que conversar con Ponchi para que la niña asuma que su mamá puede tener citas y otras parejas, aunque en esta ocasión ella salió con sus amigas. 

De todas formas, Matilde espera un momento a solas y confiesa a Coke que sí tuvo una cita, a lo que él asegura que ya lo sabía, pero que estaba en todo su derecho y no le molestaba, ya que estaban separados. 

