Reunión de Superados - Capítulo 87: Max quiere destruir a Manuel

En este capítulo de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) le pide a Matilde (Ignacia Baeza) que interceda en la relación de Manuel (Mario Horton) y Javiera (Daniela Ramírez), algo que su amiga acepta.

El publicista le confiesa a Coke (Diego Muñoz) que si bien ama a Javi, la presencia de Max (Álvaro Espinoza) lo tiene totalmente cansado. Por su parte, su amigo le revela que sabe que su exesposa tuvo una cita.

Por su parte, Tere y Matilde visitan a Jaime (Francisco Reyes) para informarle que es posible sacarlo de la cárcel, pero que para ello primero debe asegurar que no tenía idea de las irregularidades y pagar una millonaria multa, por lo que deberá entregar una propiedad.

Max amenaza a Manuel 

Mientras que Tito (Claudio Castellón), Alessandra (Julieta Bartolomé) y Pili (Paloma Moreno) son citados al colegio, luego de que sus hijos se vieran involucrados en una pelea tras ser víctimas de bullying.

En tanto, Max le cuenta a Javiera que puso una denuncia en contra de su pololo por la pelea, y amenazó con destruirlo completamente.

