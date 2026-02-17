Reunión de Superados - Capítulo 81: Un reencuentro con viejos amigos en la cárcel

17 feb. 2026 - 23:15 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) llegó a la cárcel y se encontró con dos viejos conocidos: "Chupete" (Cristián Campos) y el abogado Quintanilla. Ambos se encargaron de darle una inducción por estas pequeñas "vacaciones" en un encierro lleno de privilegios.

Whisky, sushi, visitas especiales los días viernes, noches de película, celulares y mesas de ping pong, todo eso y más tienen los empresarios, quienes nunca han sufrido la verdadera realidad de la cárcel.

De hecho, todos esperan que Jaime se vaya solo con unas clases de ética como castigo.

Reunión de Superados / Mega

Javiera le pone freno a Max

Max (Álvaro Espinoza) intentó enlodar a Manuel (Mario Horton) y su familia tras la escandalosa detención de Jaime, pero Javiera (Daniela Ramírez) no se dejó manipular.

Ella sabía que su exmarido intentó espiarla en el colegio, así que le advirtió que si realiza uno más de sus juegos, la negociación entre sus abogados se terminaría y él pagaría las consecuencias.