Jaime arriesga la cárcel en Reunión de Superados: Esta es la razón por la que es buscado por la policía

14 feb. 2026 - 09:40 hrs.

Jaime (Francisco Reyes) tendrá que enfrentar a la justicia en los próximos capítulos de Reunión de Superados, pero, ¿en qué lío está metido?

Todo comenzó en su visita al hipódromo, donde alentó al caballo de carreras que recibió por su cumpleaños. Por coincidencia, en el palco se encontró con el "Choclo" Vial (Carlos Martínez), un viejo amigo que deseaba conversar con él.

Vial es dueño de un diario y le advirtió que no pudo bajar un reportaje que se cocinaba en la sala de redacción. Los periodistas investigan los movimientos de su empresa y lo más probable es que la policía también le siga los pasos.

Reunión de Superados / Mega

Pero aunque Jaime negó cualquier irregularidad, llegó a su casa a revisar informes de contabilidad y luego sus empleados intentaron eliminar cualquier rastro de la evasión de impuestos que él mismo impulsó. Cuando Matilde (Ignacia Baeza) se enteró, le advirtió que arriesga cárcel por delitos económicos.

Las cosas caerán por su propio peso en el capítulo 80 de Reunión de Superados.

Jaime vivirá la humillación de su vida al ser detenido frente a todos los apoderados del Thomas Campbell School, mientras Pili (Paloma Moreno) llora sin poder hacer nada para impedir que se lo lleven.

Reunión de Superados / Mega

