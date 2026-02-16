"Soy totalmente inocente": Jaime defiende sus acciones tras investigación policial en su contra en RDS
Jaime Astaburuaga (Francisco Reyes) está metido en un lío de aquellos en Reunión de Superados. La policía sigue sus pasos por la emisión de facturas falsas y evasión de impuestos y solo es cuestión de tiempo para que la bomba explote.
En una entrevista con las plataformas digitales de Mega, el empresario se refirió a esta investigación en su contra y defendió su inocencia.
"Ahora estoy siendo investigado, para mí, injustamente... Unas facturas, algunas cosas, un desfalco medio raro", señaló.
De acuerdo a Astaburuaga, habría pecado de ingenuo: "Lo que pasa es que mis amigos empresarios, de repente, piden cosas y uno de buena onda accede, pero yo no entiendo esa cuestión, si para eso están los contadores, para que hagan toda la pega bien".
Jaime y las clases de ética
"Ahora me metieron en un lío y como quieren zafar, me están cargando la mano a mí, pero soy totalmente inocente. Yo jamás haría algo ilegal", agregó.
¿Y si llega a ser declarado culpable? El empresario estima que debe ser medido con la misma vara que otros hombres de negocios. "Uno va a unas clases de ética en algún resort entretenido. Lo pasas chancho, que te digan unas charlas y listo", cerró.