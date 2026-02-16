"Soy totalmente inocente": Jaime defiende sus acciones tras investigación policial en su contra en RDS

16 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Jaime Astaburuaga (Francisco Reyes) está metido en un lío de aquellos en Reunión de Superados. La policía sigue sus pasos por la emisión de facturas falsas y evasión de impuestos y solo es cuestión de tiempo para que la bomba explote.

En una entrevista con las plataformas digitales de Mega, el empresario se refirió a esta investigación en su contra y defendió su inocencia.

"Ahora estoy siendo investigado, para mí, injustamente... Unas facturas, algunas cosas, un desfalco medio raro", señaló.

Reunión de Superados / Mega

De acuerdo a Astaburuaga, habría pecado de ingenuo: "Lo que pasa es que mis amigos empresarios, de repente, piden cosas y uno de buena onda accede, pero yo no entiendo esa cuestión, si para eso están los contadores, para que hagan toda la pega bien".

Jaime y las clases de ética

"Ahora me metieron en un lío y como quieren zafar, me están cargando la mano a mí, pero soy totalmente inocente. Yo jamás haría algo ilegal", agregó.

¿Y si llega a ser declarado culpable? El empresario estima que debe ser medido con la misma vara que otros hombres de negocios. "Uno va a unas clases de ética en algún resort entretenido. Lo pasas chancho, que te digan unas charlas y listo", cerró.

Todo sobre Reunión de Superados