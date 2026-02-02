Reunión de Superados - Capítulo 72: La gran victoria de Javiera
En este capítulo de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) estaba muy seguro de que tenía todas las de ganar en su juicio con Javiera (Daniela Ramírez), pero su esposa interpuso una denuncia de violencia intrafamiliar muy bien fundada.
La policía llegó hasta la puerta de su casa con una orden de desalojo. En 10 minutos debía abandonar su casa sin apelación.
Tere rompe lazos con Jaime
Tere (Elisa Zulueta) decidió ponerle límites a su padre porque no es la primera vez que Jaime (Francisco Reyes) interviene en su vida personal.Ir a la siguiente nota
Astaburuaga visitó a su hija. Ella decidió poner distancia y no verse durante un tiempo, pero él quiso presionarla económicamente: si no están en contacto, él no depositará la mesada que ella acostumbra recibir.
Matilde (Ignacia Baeza) ayudó a Tere a cortar sus tarjetas de crédito, para luego darse cuenta del caro tren de vida que lleva la profesora.Ve el capítulo en
