Reunión de Superados - Capítulo 69: El caso más difícil de Matilde
En este capítulo de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) se reunió con Matilde (Ignacia Baeza) para disuadirla de representar a Javiera (Daniela Ramírez). Sus abogados son lo suficientemente buenos para ganar sin mucho esfuerzo.
Sin embargo, Mati confía en sí misma y no echó pie atrás. Además, conoce muy bien a los hombres de la calaña de Max, así que no puede permitir que su amiga quede desprotegida.
Poco después se tuvo que encontrar con el abogado de la contraparte, quien resultó ser Juan de Dios Infante (Jorge Arecheta), un viejo -y desagradable- conocido de la universidad.Ir a la siguiente nota
Alessandra defiende a su marido
Jaime (Francisco Reyes) se sorprendió por la ausencia de Tito (Claudio Castellón) en el entrenamiento matutino, así que lo buscó en su casa. Al verlo, el exfutbolista tuvo una fría actitud que confundió a Astaburuaga.
Alessandra (Julieta Bartolomé) le aclaró el panorama: su marido lo escuchó tratándolo de "cuma" y exige que le pida disculpas.Ve el capítulo en
Más Capítulos
-
Reunión de Superados - Capítulo 68: Max pierde los estribos
-
Reunión de Superados - Capítulo 67: Una grabación complica a Manuel y Javiera
-
Reunión de Superados - Capítulo 66: La fiesta de cumpleaños de Jaime
-
Reunión de Superados - Capítulo 65: La manipulación de Max
-
Reunión de Superados - Capítulo 64: El triste estado de Coke tras volver a consumir alcohol
-
Reunión de Superados - Capítulo 63: Amanda le rompe el corazón a Manuel