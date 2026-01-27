Reunión de Superados - Capítulo 69: El caso más difícil de Matilde

27 en. 2026 - 23:13 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) se reunió con Matilde (Ignacia Baeza) para disuadirla de representar a Javiera (Daniela Ramírez). Sus abogados son lo suficientemente buenos para ganar sin mucho esfuerzo.

Sin embargo, Mati confía en sí misma y no echó pie atrás. Además, conoce muy bien a los hombres de la calaña de Max, así que no puede permitir que su amiga quede desprotegida.

Poco después se tuvo que encontrar con el abogado de la contraparte, quien resultó ser Juan de Dios Infante (Jorge Arecheta), un viejo -y desagradable- conocido de la universidad.

Reunión de Superados / Mega

Alessandra defiende a su marido

Jaime (Francisco Reyes) se sorprendió por la ausencia de Tito (Claudio Castellón) en el entrenamiento matutino, así que lo buscó en su casa. Al verlo, el exfutbolista tuvo una fría actitud que confundió a Astaburuaga.

Alessandra (Julieta Bartolomé) le aclaró el panorama: su marido lo escuchó tratándolo de "cuma" y exige que le pida disculpas.