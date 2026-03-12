Tere le hará una íntima pregunta a Perla en el capítulo 92 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 92 de Reunión de Superados, Perla (Shlomit Baytelman) le revelará detalles a Tere (Elisa Zulueta) sobre su más reciente pareja amorosa.
Ante esto, la profesora le preguntará a su madre si se identificaba como lesbiana desde que era una niña.
Horas más tarde, Pili (Paloma Moreno) le exigirá a Jaime (Francisco Reyes) que la deje conversar a solas con Perla, todo esto en medio de una tensa convivencia.
Manuel le revelará a Tere que pondrá fin a su relación con Javiera
Además, Manuel (Mario Horton) se reunirá con Tere (Elisa Zulueta) luego de poner fin a su romance con Javiera (Daniela Ramírez).
El publicista le revelará la noticia a su exesposa, quien quedará completamente en shock.Ve el capítulo en
