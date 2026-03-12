Logo Mega

Tere le hará una íntima pregunta a Perla en el capítulo 92 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 92 de Reunión de SuperadosPerla (Shlomit Baytelman) le revelará detalles a Tere (Elisa Zulueta) sobre su más reciente pareja amorosa.

Ante esto, la profesora le preguntará a su madre si se identificaba como lesbiana desde que era una niña.

Horas más tarde, Pili (Paloma Moreno) le exigirá a Jaime (Francisco Reyes) que la deje conversar a solas con Perla, todo esto en medio de una tensa convivencia.

Reunión de Superados / Mega

Además, Manuel (Mario Horton) se reunirá con Tere (Elisa Zulueta) luego de poner fin a su romance con Javiera (Daniela Ramírez).

El publicista le revelará la noticia a su exesposa, quien quedará completamente en shock.

