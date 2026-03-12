Logo Mega

Reunión de Superados - Capítulo 90: La incómoda conversación de Matilde con Josefa y Coke

  • Por Mega

En el capítulo 90 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) tiene un incómodo reencuentro con Perla (Shlomit Baytelman), donde le exige que se vaya del hogar de Jaime (Francisco Reyes).

Sin embargo, la mujer le deja claro a todos que no se irá del inmueble y que incluso deberían pagarle arriendo, ya que ella aún sigue siendo la dueña.

Por otro lado, Javiera (Daniela Ramírez) se da cuenta de que los conflictos producto de su relación con Manuel (Mario Horton) no van a terminar, por lo que le dice que lo mejor para ambos es poner fin a su romance.

La incómoda conversación de Matilde con Josefa y Coke

Además, Matilde (Ignacia Baeza) se muestra preocupada ante Coke (Diego Muñoz) por su adicción al alcohol y su relación amorosa con Josefa (Luz Valdivieso).

Sin embargo, el corredor de propiedades frena en seco a su esposa y le dice que no puede meterse en su vida personal, ya que está al tanto de todos sus problemas.

