Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Reunión de Superados - Capítulo 85: La cita de Matilde y Juan de Dios

  • Por Mega

En este capítulo de Reunión de SuperadosManuel (Mario Horton) se defiende del ataque de Max (Álvaro Espinoza) y le devuelve el golpe en el rostro, justo en el momento en que Javiera (Daniela Ramírez) aparece en el lugar.

Ante la situación, el empresario aprovecha la instancia para victimizarse frente a su esposa, asegurando que el publicista fue quien inició la pelea.

Lo más visto de Reunión de Superados

Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) le propone una tregua a Pili (Paloma Moreno) con el objetivo de unir fuerzas frente al complejo escenario que enfrenta Jaime (Francisco Reyes).

Reunión de Superados / Mega

La cita de Matilde y Juan de Dios

Además, Matilde (Ignacia Baeza) disfruta de una amena cita con Juan de Dios (Jorge Arecheta).

Ir a la siguiente nota

Durante el encuentro, el abogado le revela detalles de su separación con su exesposa, proceso que se dio en muy buenos términos, algo que deja gratamente sorprendida a su colega.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Capítulos