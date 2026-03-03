Reunión de Superados - Capítulo 85: La cita de Matilde y Juan de Dios

03 mar. 2026 - 23:05 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) se defiende del ataque de Max (Álvaro Espinoza) y le devuelve el golpe en el rostro, justo en el momento en que Javiera (Daniela Ramírez) aparece en el lugar.

Ante la situación, el empresario aprovecha la instancia para victimizarse frente a su esposa, asegurando que el publicista fue quien inició la pelea.

Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) le propone una tregua a Pili (Paloma Moreno) con el objetivo de unir fuerzas frente al complejo escenario que enfrenta Jaime (Francisco Reyes).

Reunión de Superados / Mega

La cita de Matilde y Juan de Dios

Además, Matilde (Ignacia Baeza) disfruta de una amena cita con Juan de Dios (Jorge Arecheta).

Durante el encuentro, el abogado le revela detalles de su separación con su exesposa, proceso que se dio en muy buenos términos, algo que deja gratamente sorprendida a su colega.