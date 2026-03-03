Reunión de Superados - Capítulo 85: La cita de Matilde y Juan de Dios
En este capítulo de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) se defiende del ataque de Max (Álvaro Espinoza) y le devuelve el golpe en el rostro, justo en el momento en que Javiera (Daniela Ramírez) aparece en el lugar.
Ante la situación, el empresario aprovecha la instancia para victimizarse frente a su esposa, asegurando que el publicista fue quien inició la pelea.
Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) le propone una tregua a Pili (Paloma Moreno) con el objetivo de unir fuerzas frente al complejo escenario que enfrenta Jaime (Francisco Reyes).
La cita de Matilde y Juan de Dios
Además, Matilde (Ignacia Baeza) disfruta de una amena cita con Juan de Dios (Jorge Arecheta).
Durante el encuentro, el abogado le revela detalles de su separación con su exesposa, proceso que se dio en muy buenos términos, algo que deja gratamente sorprendida a su colega.Ve el capítulo en
Más Capítulos
-
Reunión de Superados - Capítulo 84: Max golpea a Manuel
-
Reunión de Superados - Capítulo 83: La clausura de "Pili sin Estrés"
-
Reunión de Superados - Capítulo 82: Tito en las buenas y en las malas
-
Reunión de Superados - Capítulo 81: Un reencuentro con viejos amigos en la cárcel
-
Reunión de Superados - Capítulo 80: La detención de Jaime en el Thomas Campbell School
-
Reunión de Superados - Capítulo 79: Tere da el paso hacia la madurez