Tere intentará convencer a Manuel que se separe de Javiera en el capítulo 86 de Reunión de Superados

03 mar. 2026 - 23:14 hrs.

En el avance del capítulo 86 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) sostendrá una emotiva conversación con Jaime (Francisco Reyes) en prisión.

El ex futbolista le prometerá al empresario que hará todo lo posible por sacarlo de la cárcel, compromiso que dejará profundamente emocionados a ambos.

Por otro lado, Juan de Dios (Jorge Arecheta) le hará una propuesta comprometedora a Matilde (Ignacia Baeza) luego su exitosa cita.

Reunión de Superados / Mega

Tere intentará convencer a Manuel de que se separe de Javiera

Además, Tere (Elisa Zulueta) redoblará sus esfuerzos para convencer a Manuel (Mario Horton) de que se aleje definitivamente de Javiera (Daniela Ramírez).

La profesora argumentará que la apoderada del Thomas Campbell School tiene cinco hijos y que recién está separándose de Max (Álvaro Espinoza), a quien considera un psicópata.