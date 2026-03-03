Junto a Kike Morandé: ¿Quiénes son los integrantes de Detrás del Muro?

03 mar. 2026 - 15:50 hrs.

¿Aburrido? ¿Con un mes pesado y sin risas? No te preocupes, Mega tiene la solución para eso, ya que su estelar de humor Detrás del Muro se estrena el viernes 13 de marzo.

El exitoso programa que conquistó a millones de chilenos vuelve a la pantalla del canal de Vicuña Mackenna, nuevamente encabezado por Kike Morandé.

Por lo mismo, es importante conocer quiénes son los integrantes de este elenco que promete sacar risas, carcajadas y hacerte llorar, pero no de tristeza, sino de alegría.

¿Quiénes son los integrantes de Detrás del Muro?

En concreto, los integrantes de Detrás del Muro que acompañarán a Kike Morandé son los siguientes:

