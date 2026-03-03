Vanessa en shock: Burgos y Omar revelan su plan para salvar a Leonor de las garras de Luis Emilio en EJDO

03 mar. 2026 - 17:20 hrs.

En el capítulo 245 de El Jardín de Olivia, Burgos (Juan Carlos Cáceres) llega hasta la oficina de Omar (César Sepúlveda) para confirmar lo que nadie debe saber: Leonor (Romina Norambuena) está viva.

Precisamente, el detective se presenta frente a Omar y comenta que Leonor logró salir del país sin ningún problema, dejando atrás su vida como la secretaria que solía ser e iniciando un nuevo período con una nueva identidad.

Además, le pasa su celular, donde Leonor había dejado un mensaje para Omar, en el que prometía que lo estaría esperando en Uruguay.

El Jardín de Olivia / MEGA

Leonor está viva

Omar comienza a escuchar el audio de Leonor y justo entra Vanessa (Begoña Basauri), quien lo oye y encara al empresario por dejarla sufrir y cargar con la supuesta muerte de la secretaria.

De todas formas, Omar justifica su acción, ya que para todos los medios, Leonor sí está muerta e inició su vida en Uruguay con otra identidad, por lo que le pide que se olvide de la conversación que están entablando.

Vanessa acepta, y de paso aprovecha de pedirle perdón por todo lo ocurrido.