El Jardín de Olivia - Capitulo 245: El gran secreto de Burgos

En el capítulo 245 de El Jardín de Olivia, Burgos (Juan Carlos Cáceres) llega hasta la oficina de Omar (César Sepúlveda), quien le entrega un sobre con dinero, al mismo tiempo que Burgos le entrega un celular que pertenecía a Leonor (Romina Norambuena).

Gracias a esto, se revela que Omar pagó a Burgos para que Leonor deje de existir en Chile, pero comience una nueva vida en Uruguay, con una identidad completamente distinta para ella y su padre.

Precisamente, en este celular venía un mensaje para Omar, donde la secretaria promete que lo estará esperando en el país oriental, instancia en la que Vanessa (Begoña Basauri) ingresa y se entera que Leonor sigue viva.

Joaquín tiene un plan

Por otra parte, Joaquín (Francisco Dañobeitia) comenta a Omar su plan para vengarse y derrocar a Luis Emilio (Alejandro Trejo), ya que el empresario lo denigró bastante y él no quiere seguir así.

De igual forma, Karina (Jacinta Rodríguez) logra entablar una conversación con Rocío (María Jesús Miranda), la enfermera que atendió a Bernardita (Catalina Guerra) y obtiene valiosa información.