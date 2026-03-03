"Se podría haber salvado...": Karina logra obtener información valiosa de Rocío en El Jardín de Olivia

03 mar. 2026 - 17:24 hrs.

En el capítulo 245 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) logra acercarse a Rocío (María Jesús Miranda) para hablar y obtener información sobre la muerte de Bernardita (Catalina Guerra).

Y es que con la idea de volver a recuperar su amistad, Karina invita a Rocío a un café en la misma clínica, instancia en la que ambas comienzan a ponerse al día con sus propias vidas.

Es en este instante donde Rocío menciona que el trabajo ha estado complejo, sobre todo por una paciente que tuvo hace un tiempo que se pudo salvar, pero las cosas se hicieron muy mal. "Esta señora se podría haber salvado, las cosas no se hicieron de manera correcta", afirmó la enfermera.

El Jardín de Olivia / MEGA

Karina quiere más información

Karina casi logra obtener información sobre esta paciente, pero la enfermera se niega a seguir hablando, sin embargo, la prima de Diana (Nicole Espinoza) desea mantener la amistad, así que le pasa su propio teléfono para que anote su número.

Es en ese instante donde ingresa una llamada de Ignacia (Cota Castelblanco), lo que desespera a Rocío y de inmediato termina la conversación.

En su insistencia, Karina la sigue y le promete que la puede ayudar en caso de que la estén amenazando de alguna forma.