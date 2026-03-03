Bastián intentará persuadir a Burgos para que cuente toda la verdad en el capítulo 246 de El Jardín de Olivia

03 mar. 2026 - 17:40 hrs.

En el avance del capítulo 246 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) tendrá la oportunidad de hablar cara a cara con Burgos (Juan Carlos Cáceres).

Precisamente, Bastián está al tanto de que Burgos tiene mucho que ver con los últimos acontecimientos, por lo que comenzará a hablar con el detective para intentar persuadirlo y que cuente toda la verdad.

El Jardín de Olivia / MEGA

Bastián intentará convencer a Burgos

"Muy pronto se va a saber lo que pasó con mi mamá, se va a saber lo que le hicieron y, si de verdad se quiere salvar el pellejo, yo le recomiendo que hable", advertirá Bastián a Burgos.

Enseguida, seguirá con su alarma y le dirá: "Dígame Burgos, dígame qué cres... le hicieron a mi mamá".