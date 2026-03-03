Bastián intentará persuadir a Burgos para que cuente toda la verdad en el capítulo 246 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 246 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) tendrá la oportunidad de hablar cara a cara con Burgos (Juan Carlos Cáceres).
Precisamente, Bastián está al tanto de que Burgos tiene mucho que ver con los últimos acontecimientos, por lo que comenzará a hablar con el detective para intentar persuadirlo y que cuente toda la verdad.
Bastián intentará convencer a Burgos
"Muy pronto se va a saber lo que pasó con mi mamá, se va a saber lo que le hicieron y, si de verdad se quiere salvar el pellejo, yo le recomiendo que hable", advertirá Bastián a Burgos.Ir a la siguiente nota
Enseguida, seguirá con su alarma y le dirá: "Dígame Burgos, dígame qué cres... le hicieron a mi mamá".