La desesperada petición de Jessica a Bastián para evitar que arriesgue su vida en el capítulo 245 de EJDO
En el avance del capítulo 245 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) hará una desesperada petición a Bastián (Alonso Quintero).
Y es que el hijo menor de los Walker contará a la periodista lo que está investigando y asegurará que, por lo mismo, ella debe mantenerse lejos de él, así Luis Emilio (Alejandro Trejo) no la ocupará como carnada para posibles represalias.
Por lo mismo, Jessica se desesperará y comenzará a realizar una petición que Bastián no sabrá si puede cumplir.
Jessica estará desesperada
"¿Y si te hacen algo a ti?", preguntará Jessica, a lo que Bastián responderá que sí, que él estará bien, pero ella no le creerá.
"No me digas que vas a estar bien, estás en algo peligroso, Basti, yo me muero si te pasa algo, por favor, te lo ruego, Bastián, no quiero perderte, te amo, te amo demasiado", confesará, lo que dejará al joven sin palabras.Ve el capítulo en