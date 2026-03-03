Tensión al máximo por cable chino: Boric acusa a Kast de exigirle retractarse sobre intercambio de información

03 mar. 2026 - 09:05 hrs.

Para este martes estaba agendada la reunión entre el Presidente Gabriel Boric con el Presidente Electo José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda. La cita buscaba dialogar diversos temas, entre ellos el polémico proyecto del cable submarino chino.

Sin embargo, el encuentro terminó de manera abrupta y con una clara tensión entre ambos. Fue el propio mandatario Boric, acompañado de sus ministros, quien expuso que "desgraciadamente, el Presidente Electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran".

El Presidente Gabriel Boric apuntó que "el objetivo era tener una reunión primero con él y después con ministros sectoriales para tratar diversos temas. Y dada la controversia que desgraciadamente se ha generado en las últimas horas, tengo el deber como Presidente de la República de dar cuenta específica de la sucesión de los hechos para aclarar cualquier duda".

La fallida comunicación entre Boric y Kast

"El día miércoles 18 de febrero llamé al Presidente Electo José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él (…) además la situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión, habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen", agregó.

Señaló que "me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversado entre la administración saliente y la administración entrante".

Siguiendo con la cronología, el Mandatario contó que el viernes 20 de febrero, "de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a tres funcionarios de nuestro gobierno (…) ese mismo día, estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente con el Presidente Electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible".

Suspensión de reuniones bilaterales

Destacó la intención de su administración de realizar el traspaso de información al gobierno entrante. Sin embargo, dicha acción no se pudo llevar a cabo tras la exigencia de José Antonio Kast, quien dio por terminadas las reuniones bilaterales.

