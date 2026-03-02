"Ahí se fue todo al carajo": Examigo destapa origen de la quiebra de Mauricio Pinilla

02 mar. 2026 - 16:35 hrs.

Jorge Orellana, examigo de Mauricio Pinilla y antiguo administrador del bar Constitución, contó detalles del origen de la crisis financiera del otrora futbolista.

Cabe recordar que hace una semana, el 15° Juzgado Civil de Santiago lo declaró en quiebra tras acumular deudas superiores a los $1.670 millones, con distintas instituciones financieras.

En diálogo con Mucho Gusto, Orellana comentó que el local debía ser remodelado para habilitar el segundo piso y así recibir una mayor cantidad de personas. Pese a las promesas, los trabajos nunca se realizaron y la caja comenzó a desaparecer, dificultado la capacidad para solventar los gastos.

Mega

Los problemas financieros en el negocio no afectaron la vida personal de Pinilla, pues aseguró que "en el cumpleaños del del papá se pagó casi $5 millones (...) Pagando ese nivel de plata y yo trabajar con unos presupuestos bastante acotados, no había una igualdad ni relación en invertir en el negocio".

El rol del padre de Mauricio Pinilla

"Llega un minuto en que Mauricio estaba bastante agobiado con este local, con el tema de que habían exigencias de mi parte y de mi equipo, de pago de personal, pago de proveedores. En un minuto él se desmarcó y me dijo velo todo con mi papá… y se fue todo al carajo", recordó.

Dijo que intentó suplir la falta de financiamiento con el dinero en efectivo que ingresaba de las ventas, sin embargo, el padre de Pinilla le exigía que esto fuera depositado.

Viendo la crisis, Orellana contó que "postergaba mi sueldo para poder pagarle a los empleados", y que ya cansado comunicó que dejaría la administración y que los demandaría.

(El padre de Mauricio Pinilla) Me dijo, 'mira, cabro, le gané una demanda a la U, así que tú te irás a poto pelado acá, no tienes nada que hacer'", aseguró, aunque Orellana finalmente ganó el litigio judicial.

