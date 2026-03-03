"Habemos muchos testigos": Ministro Elizalde asegura que Kast admitió llamada de Boric por cable chino

03 mar. 2026 - 10:32 hrs.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que el Presidente Gabriel Boric y su sucesor, José Antonio Kast, reconocieron haber conversado sobre controversial proyecto de instalar un cable que conecte Chile con China, antes de la frustrada reunión bilateral de este martes.

De esta manera, el secretario de Estado reafirma lo expuesto por el Mandatario, quien señaló que el 18 de febrero le informó en una llamada sobre el proyecto de cable de fibra óptica y que, ahora, Kast le exigió retractarse de aquella información ante la opinión pública.

Elizalde respalda a Gabriel Boric

En un punto de prensa desde el Palacio de La Moneda, Elizalde señaló que en la reunión "el Presidente Boric le recordó que el 18 de febrero habían tenido una conversación de 16 minutos en que le había planteado la necesidad de reunirse para abordar una serie de temas y uno de ellos decía relación con el cable chino".

"Terminada la reunión bilateral, cuando el Presidente Kast señala que ellos se van a retirar, ambos presidentes concurren al Salón Amarillo donde nos encontrábamos los ministros del gobierno en funciones y los futuros ministros, y ahí el Presidente Boric informa la decisión del presidente Kast, la lamenta y señala cuál fue la controversia", sostuvo.

Elizalde aseguró que "el Presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el Presidente Boric le informó que tenían que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos, y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos al respecto".

Asimismo, manifestó que "habemos muchos testigos respecto del reconocimiento de la existencia de esa llamada. Y por tanto, nos parece aquí muy relevante que se destaque la importancia de la verdad".

