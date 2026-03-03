Kast explica fin de reuniones de traspaso de mando con gobierno de Boric: "No confiamos en la información"

03 mar. 2026 - 12:35 hrs.

Desde su oficina en Las Condes, el Presidente Electo José Antonio Kast entregó sus razones de la fallida reunión que sostuvo con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, la cual terminó de manera abrupta tras solo 22 minutos.

Previamente, el Mandatario aseguró que la cita llegó a su término luego que el republicano le exigiera que se retractara "de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación (cable chino) antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran".

La razón por la que Kast decidió suspender proceso de traspaso de mando

No obstante, Kast aclaró que puso fin al traspaso de información con la actual administración porque "hay falta de transparencia", asegurando que no confían en los datos que actualmente se están entregando.

Mega

"La suspensión de la reunión de hoy es una respuesta a un proceso de traspaso que iniciamos de la mejor manera, poniendo todas las facilidades nuestras para recibir información, la disposición de los ministros entrantes que no están en funciones (…) Pero, ¿qué nos hemos encontrado? Falta de información", sostuvo.

Aseguró que a su juicio "hay falta de transparencia y esto lo hemos ido viendo en distintos ministerios, en distintas reparticiones donde nos dicen que todo está bien".

Con todo esto, agregó que "le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado porque no confiamos en la información que se nos está entregando".

En eso, anunció la creación de una "fuerza de tarea administrativa" que trabajará junto al Consejo para la Transparencia y la Contraloría para recopilar datos antes del cambio de mando del 11 de marzo.

