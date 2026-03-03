"Nuestra mano está tendida": Boric acusa a Kast de empañar tradición republicana y llama a retomar bilaterales
En medio de la tensión entre el Presidente Gabriel Boric y el Presidente Electo José Antonio Kast, el actual Mandatario intentó poner paños fríos para retomar el traspaso de mando, aunque sin antes afirmar que su sucesor "empañó" una sana y orgullosa tradición republicana.
El republicano decidió poner fin a las reuniones bilaterales este martes, luego de la controversia del proyecto de cable submarino a China, aunque también acusó que la actual administración está en una total falta de transparencia en el traspaso de la información.
Presidente Boric vuelve a la carga
"Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos", sostuvo Boric a través de X.
Junto con asegurar que el país merece que sus "autoridades estén a la altura de lo que se les recomienda", subrayó en la intención de su administración de continuar con las reuniones bilaterales de traspaso.
"Reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario", arguyó.
“Avancemos juntos por Chile y demos rápidamente por superado este ingrato episodio, que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida", concluyó.
