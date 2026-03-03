La explicación de Kast por no responder llamada de Boric por cable chino: "No contesto a números desconocidos"
El Presidente Electo José Antonio Kast abordó el polémico quiebre con el Presidente Gabriel Boric, que llevó a cancelar las reuniones bilaterales planeadas para coordinar el traspaso de mando.
Previamente, el actual Mandatario afirmó que, durante su viaje a Rapa Nui, llamó el 20 de febrero a su sucesor para dar a conocer las sanciones de Estados Unidos por el proyecto de construir un cable submarino que conecte Chile con China.
Sin embargo, la comunicación no se logró concretar por "falta de voluntad de la contraparte", afirmó Boric.
Por esta razón Kast no respondió llamado de Boric
Tras ser consultado respecto a esa llamada de Gabriel Boric, aseguró que "el Presidente, no sé si es sólo en el caso mío, pero tiene un número 'desconocido'. Cuando a uno le suena el teléfono del Presidente, no dice 'Presidente Boric llamando'".
"Yo en general no contesto números desconocidos y no contesto todas las llamadas. Muchas veces digo: 'Mándeme un WhatsApp'. No tengo ningún WhatsApp del Presidente", agregó.
Afirmó que, con anterioridad, le informó que la manera más fácil de comunicarse con él es mediante su jefe de gabinete, "porque cuando estoy en una reunión tengo la mala costumbre de dejar el teléfono aparte".
