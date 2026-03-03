¿Rose? Constanza Santa María sorprende al recrear icónica escena de Titanic desde altamar

03 mar. 2026 - 12:45 hrs.

¿Kate Winslet o Constanza Santa María? Esa es la pregunta que todos se hicieron esta mañana en Mucho Gusto, luego del hilarante momento que protagonizó la periodista.

Tras acompañar al Presidente Gabriel Boric al archipiélago Juan Fernández, la conductora de Meganoticias Prime emprendió su viaje de regreso a Santiago, a bordo del buque Aquiles de la Armada.

Esta es una verdadera odisea, considerando las más de 30 horas de navegación en el océano Pacífico. Pero a la vez tiene una vista al horizonte privilegiada.

Mega

El "Titanic" de Coni Santa María

Este conjunto de atributos llevaron a Constanza Santa María replicar una de las escenas más icónicas de la película "Titanic".

La humorada partió por José Antonio Neme, quien antes de presentar a su colega, ya tenía preparada la broma. "Aparece a esta hora Kate Winslet", lanzó de primeras, para luego pedir la famosa canción de Céline Dion.

Con un ánimo a tope, Coni se volteó apenas escuchó la música y abrió los brazos al viento, tal como el personaje de Rose en la cinta. Una imagen digna de Hollywood.

