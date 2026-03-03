Kast reconoce llamada de Boric por cable chino, pero asegura que solo le "esbozó una situación compleja"

03 mar. 2026 - 11:50 hrs.

El Presidente Electo José Antonio Kast reconoció la llamada del Presidente Gabriel Boric por el proyecto de cable submarino entre China y Chile, aunque aseguró que no recibió toda la información, más bien "esbozó una situación compleja".

"Se ha dado estos días una especie de controversia respecto de lo que es informar y enunciar. Ser muy precisos, con el Presidente Gabriel Boric habíamos tenido tres encuentros previos al día de hoy (...) Y el día 18 de febrero recibo una llamada del Presidente concordada a través de nuestros jefes de gabinete", comenzó diciendo el futuro mandatario.

La respuesta de José Antonio Kast a Gabriel Boric

Kast manifestó que la conversación tenía como prioridad hablar temas como niñez, regularización de migrantes y la situación en La Araucanía, y que sobre el final "me esboza una situación compleja sobre lo que es el denominado cable y de algunas situaciones complejas que se estaban dando".

Mega

Asimismo, afirmó que fue Boric quien planetó la idea de mantener una reunión personal para abordar las diversas situaciones. "Pero le hago la distincion que tiene que ser una reunión corta, porque los temas que usted enuncia son de bastante más envergadura de lo que usted pueda resolver o que yo tenga el conocimiento acabado", aclaró.

En eso, José Antonio Kast dijo que le expresó a Boric que "no corresponde que usted siga avanzando en políticas públicas que puedan dejar en una situación compleja al país frente a la nueva administración que no tiene toda la información".

Adicionalmente, aclaró que el término de las reuniones bilaterales entre gobiernos responde a las dudas en el traspaso de información por parte de la administración actual y que, por lo mismo, anunció la creación de una "fuerza de tarea administrativa" que trabajará junto al Consejo para la Transparencia y la Contraloría para recopilar datos reales antes del cambio de mando del 11 de marzo.

