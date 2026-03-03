"El nuevo orden mundial": Neme aborda tensión Boric-Kast y apunta al trasfondo geopolítico del cable chino

03 mar. 2026 - 10:05 hrs.

Las relaciones entre el Presidente Gabriel Boric y el Presidente Electo José Antonio Kast están al rojo vivo, luego de la polémica por el proyecto de cable submarino de origen chino.

El quiebre entre la administración saliente y entrante se produjo tras la fallidad reunión bilateral agendada para este martes, que término abruptamente en medio de duras acusaciones del actual Mandatario.

Neme apunta a "nuevo orden mundial"

Al respecto de los hechos, José Antonio Neme decidió entregar su análisis en Mucho Gusto, donde afirmó que aquí lo importante "no es quién le dijo a quién, ni cuándo le dijeron qué cosa de qué", más bien que este es un tema relacionado al "nuevo orden mundial".

"En Chile tenemos el mal del pequeñismo agudo (...) pero lo importante en este nuevo orden mundial, y donde un país como Chile, ¿dónde está ubicado geopolíticamente? ¿Qué relación va a tener con Washington?", complementó.

El conductor de Mucho Gusto detalló que Estados Unidos tiene tres ejes por los cuales ve con malos ojos el cable chino: posible espionaje, pérdida del control de red en la región y un eventual debilitamiento de la influencia sobre Latinoamérica.

Dicho lo anterior, Neme dijo que hay que plantearse si de ahora en adelante Chile va tener una relación más dependiente de Washington o cuál será la influencia que tendrá en nuestro país.

El comunicador también expuso que Estados Unidos teme perder sus ganancias, puesto que solo por el tráfico de datos de publicidad hacia Chile obtiene más de mil millones de dólares. "Todas estas ganancias se ponen en riesgo si es que existe una alternativa oriental", aseguró.

