Ignacia se opone: La arriesgada maniobra que quiere realizar Karina para descubrir la verdad en EJDO

02 mar. 2026 - 17:18 hrs.

En el capítulo 244 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) toma una decisión que puede poner en riesgo su relación con Ignacia (Cota Castelblanco).

Precisamente, Diana (Nicole Espinoza) llama a su prima, quien se encuentra con Nacha, para contarles que tienen una nueva teoría sobre la muerte de Bernardita (Catalina Guerra), y es que creen que pudo morir por intervención de terceros en el hospital.

Ambas van hasta la casa de Diana, donde Santana (Matías Oviedo) muestra a Ignacia la foto de una enfermera que atendió a su madre y que podría saber más de lo que pasó al interior del recinto médico.

El Jardín de Olivia / MEGA

Karina quiere ser parte

Al ver la imagen, Karina reconoce a la enfermera, mencionando que en algún curso de pintura la conoció y se ofrece a acercarse a ella otra vez para investigar a fondo si sabe algo.

Ignacia se opone a esta opción, ya que Luis Emilio (Alejandro Trejo) se puede dar cuenta de que Karina está investigando otra vez y eso traería pésimas consecuencias para ambas.

La joven prima de Diana afirma que Rocío, la enfermera, era una persona muy noble y es muy difícil que le pase algo, aunque siempre con un rastro de duda.