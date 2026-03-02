Ignacia se opone: La arriesgada maniobra que quiere realizar Karina para descubrir la verdad en EJDO
En el capítulo 244 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) toma una decisión que puede poner en riesgo su relación con Ignacia (Cota Castelblanco).
Precisamente, Diana (Nicole Espinoza) llama a su prima, quien se encuentra con Nacha, para contarles que tienen una nueva teoría sobre la muerte de Bernardita (Catalina Guerra), y es que creen que pudo morir por intervención de terceros en el hospital.
Ambas van hasta la casa de Diana, donde Santana (Matías Oviedo) muestra a Ignacia la foto de una enfermera que atendió a su madre y que podría saber más de lo que pasó al interior del recinto médico.
Karina quiere ser parte
Al ver la imagen, Karina reconoce a la enfermera, mencionando que en algún curso de pintura la conoció y se ofrece a acercarse a ella otra vez para investigar a fondo si sabe algo.
Ignacia se opone a esta opción, ya que Luis Emilio (Alejandro Trejo) se puede dar cuenta de que Karina está investigando otra vez y eso traería pésimas consecuencias para ambas.
La joven prima de Diana afirma que Rocío, la enfermera, era una persona muy noble y es muy difícil que le pase algo, aunque siempre con un rastro de duda.Ve el capítulo en
Leer más de