"Si no la mató el balazo...": Santana busca exhumar el cuerpo de Bernardita para una última prueba en EJDO

02 mar. 2026 - 17:26 hrs.

En el capítulo 244 de El Jardín de Olivia, la fiscal Montes (Susana Hidalgo) llega hasta la casa de Santana (Matías Oviedo) con una propuesta.

Precisamente, el comisario se encuentra con Diana (Nicole Espinoza) en su casa, mientras debaten los pormenores de la investigación que están llevando a cabo para liberar a Raúl (César Caillet) de la cárcel y las acusaciones en su contra.

Es en ese instante donde la puerta suena, Santana abre y en el marco aparece Montes, quien ingresa al departamento y abre una ventana de esperanza.

El Jardín de Olivia / MEGA

Fiscal Montes quiere otro punto de vista

Frente a Diana y Santana, la autoridad judicial dice "la última vez que nosotros nos vimos, usted me pidió el beneficio de la duda para probar que estaba acusando a un inocente".

"Bueno, lo escucho. Necesito que me convenza de que estoy equivocada, quiero que me convenza de que Raúl Guerrero no asesinó a Bernardita Vial (Catalina Guerra)", comenta Montes, instancia en la que Santana comienza a entregar sus argumentos.

Sin embargo, todo llega a un punto culmine cuando el comisario pide a Montes que "si a la señora Vial no la mató el balazo y alguien actuó en la clínica, la única forma de comprobarlo fiscal es que usted ordene una exhumación del cuerpo y practicar una autopsia toxicológica y forense completa".