Vanessa se derrumbará por la culpa: Luis Emilio le dará un bono por vender a Leo en el capítulo 244 de EJDO
En el avance del capítulo 244 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) se sentirá miserable por causar la muerte de Leonor (Romina Norambuena). Por primera vez le tomó el peso a la maldad de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y, afectada, no irá a trabajar.
Sentada al borde de la cama, la periodista recibirá un mensaje de audio de su jefe para "levantarle el ánimo", como si el dinero pudiera eliminar la culpa.
Un premio a la lealtad
"Vanessita querida, me comentaron por ahí que no te sentías muy bien. Quería saber si podía hacer algo para ayudarte con tu recuperación... A lo mejor el bono por desempeño, que acabo de depositar en tu cuenta, te levanta un poquitito el espíritu", mencionará Walker con una risa final.
Riesco no querrá mostrar debilidad a su jefe y parecer una presa fácil.
Haciendo aplomo, le agradecerá por su preocupación: "Ya me siento mucho mejor, de verdad, gracias. Cuídese usted también".