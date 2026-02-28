Vanessa se derrumbará por la culpa: Luis Emilio le dará un bono por vender a Leo en el capítulo 244 de EJDO

28 feb. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 244 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) se sentirá miserable por causar la muerte de Leonor (Romina Norambuena). Por primera vez le tomó el peso a la maldad de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y, afectada, no irá a trabajar.

Sentada al borde de la cama, la periodista recibirá un mensaje de audio de su jefe para "levantarle el ánimo", como si el dinero pudiera eliminar la culpa.

Un premio a la lealtad

"Vanessita querida, me comentaron por ahí que no te sentías muy bien. Quería saber si podía hacer algo para ayudarte con tu recuperación... A lo mejor el bono por desempeño, que acabo de depositar en tu cuenta, te levanta un poquitito el espíritu", mencionará Walker con una risa final.

El Jardín de Olivia / Mega

Riesco no querrá mostrar debilidad a su jefe y parecer una presa fácil.

Haciendo aplomo, le agradecerá por su preocupación: "Ya me siento mucho mejor, de verdad, gracias. Cuídese usted también".