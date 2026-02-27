La fiscal Montes pedirá pruebas de la inocencia de Raúl en EJDO: "Convénzame de que estoy equivocada"

27 feb. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 244 de El Jardín de Olivia, la fiscal Montes (Susana Hidalgo) ha sido una de las más escépticas respecto a la inocencia de Raúl Guerrero (César Caillet), pero dos conversaciones la hicieron reflexionar.

La primera fue la denuncia de Santana (Matías Oviedo) a Burgos (Juan Carlos Cáceres) y la segunda fue enterarse de la desconfianza que Clemente (Pipo Gormaz) siente de Omar (César Sepúlveda) y su propio padre.

Diana tendrá una oportunidad única

Actuando de buena fe, la persecutora visitará a Santana. "Mire, la última vez que nosotros nos vimos, usted me pidió el beneficio de la duda para probar que estaba acusando a un inocente, ¿no?", comenzará.

El Jardín de Olivia / Mega

"Bueno, lo escucho. Necesito que me convenza de que estoy equivocada. Quiero que me convenza, comisario, de que Raúl Guerrero no asesinó a Bernardita Vial", dirá Montes, dispuesta a analizar nuevas pruebas.

Diana (Nicole Espinoza) estará con Santana en ese momento. ¿Se abrirá una posibilidad para la liberación de su padre?