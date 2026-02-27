Joaquín quiere "devolverle la mano" a Luis Emilio y contactó a Omar para una alianza en El Jardín de Olivia

27 feb. 2026 - 17:45 hrs.

En este capítulo 243 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) intentó desahogar su frustración con una noche de pasión con Flavia (María Pedrique), quien tenía la esperanza de que él se diera por vencido en su matrimonio.

Él se negó a dar por perdido el tiempo invertido porque tiene un serio trauma con su padre, quien fue públicamente engañado por su esposa.

"Yo no soy como mi papá, Flavia. Yo no voy a dejar que me pasen por encima, ni me voy a quedar tranquilo viendo cómo todo el mundo se caga de la risa de mí. Ignacia me va a tener que aprender a querer nomás", aseguró.

El Jardín de Olivia / Mega

Dos contra uno

Para desquitarse, trató mal a Flavia y finalmente se quedó solo. Tomando su teléfono, le envió un mensaje a Omar (César Sepúlveda) que decía: "Necesito hacerte una pregunta en confianza. Es sobre Luis Emilio. Si te suena interesante la idea de devolverle la mano a este viejo y reventarlo, conversemos".

Droguett, quien sufrió la pérdida de Leonor (Romina Norambuena), tiene muchas ganas de una revancha y aceptó la propuesta.