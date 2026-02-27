"Hacer algo así es asqueroso": Así reaccionó Trini al enterarse que alguien la grabó en El Jardín de Olivia

27 feb. 2026 - 17:40 hrs.

En este capítulo 243 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) tenía el corazón en la mano. Su padre no le contestaba el teléfono y Trini (Catalina Covarrubias) no aparecía en su casa.

Por eso, cuando su amiga cruzó el umbral de la puerta, Walker volvió a respirar tranquilo. Nada malo le había pasado, pero ver tan repentinamente a Bastián con Santana (Matías Oviedo) sí la preocupó.

"Alguien entró acá a tu casa. Me video llamaron y te grabaron mientras te estabas bañando. Gabriel es policía y por eso está acá conmigo... Amiga, fue mi viejo. Él mandó a alguien para asustarme, para darme un mensaje. Él quiere decirme que si me voy en contra suya, está dispuesto a todo", confesó.

El Jardín de Olivia / Mega

Trini se va con Bastián

Los dos resolvieron que lo más seguro es que Trini pasara la noche en su departamento.

"Tú me habías dicho que tu viejo era brígido, pero hacer algo así es demasiado asqueroso. (...) Basti, por favor cuídate. Es lo único que te pido", rogó la joven, todavía nerviosa por la situación límite que vivió.