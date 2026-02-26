"Hay algo que no quiere decir": Joaquín indagará por qué Luis Emilio permitió el romance de Karina y Nacha

26 feb. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 243 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) se sentirá traicionado por Luis Emilio (Alejandro Trejo) porque su suegro permitió la relación de Karina (Jacinta Rodríguez) y Nacha (Cota Castelblanco), mientras él es humillado públicamente.

Undurraga querrá ajustar cuentas y entrará intempestivamente en el despacho de Walker: "Yo cumplí con mi parte del trato, le puse un montón de plata a su empresa y ahora resulta que le da la bendición a esa ordinaria para que esté con la Ignacia".

"No le creo nada"

"Te supliqué que intentaras separarlas, pero para variar te faltaron cojones. Pero, por más arcadas que me de verle la cara a esa marimacho, tenía que ceder un poco porque si no terminaría perdiendo a mi hija", se excusará Luis Emilio.

El Jardín de Olivia / Mega

Con lo bien que Joaquín conoce al empresario, sospechará que hay algo más. Él siempre consigue lo que quiere y podría forzar a Karina a volver a irse del país.

"No le creo nada. Si usted quisiera separarlas de verdad, ya habría mandado hace rato a Karina a Siberia. Aquí hay algo que usted no me quiere decir y yo le exijo que me lo diga ahora".