El Jardín de Olivia - Capítulo 242: Alguien espía a Trini

  • Por Mega

En este capítulo de El Jardín de Olivia, la noche estuvo cargada de peligros para dos mujeres que tienen a Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) como factor común. 

Trini (Catalina Covarrubias) es la mejor amiga de Bastián (Alonso Quintero) y por eso es que fue utilizada para hacerle daño al hijo de Bernardita (Catalina Guerra). Mientras se bañaba, un hombre ingresó, la grabó y envió las imágenes con una amenaza.

Por miedo a que algo le sucediera, Bastián corrió hasta la casa de Trini y la encontró vacía. 

Bastián-Alonso-Quintero
El Jardín de Olivia / Mega
Leonor no puede abordar

Leonor (Romina Norambuena) llegó al aeropuerto cpara viajar a Uruguay con su padre. Antes de poder hacer el embaque, el subprefecto Burgos (Juan Carlos Cáceres) le mostró su placa y la retuvo. 

La secretaria tuvo el impulso de pedir ayuda, pero sería tonto recurrir a la policía cuando un detective es quien quiere hacerle daño. Su miedo se hizo real cuando supo que el plan era eliminarla. 

