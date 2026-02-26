El Jardín de Olivia - Capítulo 242: Alguien espía a Trini

26 feb. 2026 - 17:50 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, la noche estuvo cargada de peligros para dos mujeres que tienen a Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) como factor común.

Trini (Catalina Covarrubias) es la mejor amiga de Bastián (Alonso Quintero) y por eso es que fue utilizada para hacerle daño al hijo de Bernardita (Catalina Guerra). Mientras se bañaba, un hombre ingresó, la grabó y envió las imágenes con una amenaza.

Por miedo a que algo le sucediera, Bastián corrió hasta la casa de Trini y la encontró vacía.

El Jardín de Olivia / Mega

Leonor no puede abordar

Leonor (Romina Norambuena) llegó al aeropuerto cpara viajar a Uruguay con su padre. Antes de poder hacer el embaque, el subprefecto Burgos (Juan Carlos Cáceres) le mostró su placa y la retuvo.

La secretaria tuvo el impulso de pedir ayuda, pero sería tonto recurrir a la policía cuando un detective es quien quiere hacerle daño. Su miedo se hizo real cuando supo que el plan era eliminarla.