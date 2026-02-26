"Usted no puede...": Omar recibirá devastadora noticia sobre Leonor en el capítulo 243 de EJDO

26 feb. 2026 - 18:00 hrs.

En el avance del capítulo 243 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) estará al tanto de lo que sucedió en el aeropuerto con Leonor (Romina Norambuena) y Burgos (Juan Carlos Cáceres), en un acto de crueldad, llamará a Omar (César Sepúlveda).



"Me acaba de hablar el subprefecto Burgos. Me dice que ya se hizo cargo del problema en el que nos metiste", comenzará el empresario.

Omar imaginará lo peor

Droguett estará perplejo con las palabras de su jefe. Él hizo todo lo que estaba en sus manos para que la secretaria escapara a Uruguay lo antes posible. ¿Falló su plan?

El Jardín de Olivia / Mega

"La Leíto era una bomba de tiempo que ya no podrá explotar", zanjará Walker con frialdad.

En la vereda opuesta, Omar estará con un nudo en la garganta y apenas podrá responderle a Luis Emilio: "No, usted no puede... usted no puede".