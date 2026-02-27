Logo Mega

"Acércate a la Trini y te mato": Bastián atacará a su padre por asustar a su amiga en el capítulo 244 de EJDO

En el avance del capítulo 244 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se sincerará con Jessica (Ignacia Sepúlveda) por la creciente cercanía que hay entre los dos. 

"Debo decirte que hace muchísimo tiempo yo no me sentía tan a gusto compartiendo una conversación con alguien como me pasa contigo. Siento que esta cercanía que tenemos los dos va más allá de una relación de trabajo", mencionará Walker. 

Jessica-Ignacia-Sepúlveda
El Jardín de Olivia / Mega

Bastián contraataque

La periodista estará visiblemente incómoda, pero no tendrá tiempo de responder porque Bastián (Alonso Quintero) entrará a la oficina, lanzándose al cuello de su padre. 

Bastián estará fuera de sí. Luis Emilio quiso amedrentarlo y logrará exactamente lo opuesto: "Acércate a la Trini y te mato, ¿me escuchaste? ¡Te juro que te mato!".

Jessica mirará la escena sin saber cómo reaccionar. 

