"Acércate a la Trini y te mato": Bastián atacará a su padre por asustar a su amiga en el capítulo 244 de EJDO
En el avance del capítulo 244 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se sincerará con Jessica (Ignacia Sepúlveda) por la creciente cercanía que hay entre los dos.
Bastián contraataque
La periodista estará visiblemente incómoda, pero no tendrá tiempo de responder porque Bastián (Alonso Quintero) entrará a la oficina, lanzándose al cuello de su padre.
Jessica mirará la escena sin saber cómo reaccionar.