El Jardín de Olivia - Capítulo 243: Joaquín quiere vengarse de Luis Emilio

27 feb. 2026 - 17:55 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) confrontó a Luis Emilio (Alejandro Trejo) por traicionarlo. Él, que invirtió millones en el Grupo Walker, se vio humillado por Karina (Jacinta Rodríguez) y no recibió ningún apoyo de su suegro.

Es más, fue insultado por él.

Deseando vengarse del empresario, contactó a Omar (César Sepúlveda) porque sabe que tiene sangre en el ojo contra Luis Emilio. Los dos se pusieron de acuerdo para trabajar juntos.

El Jardín de Olivia / Mega

Trini se va con Bastián

Bastián (Alonso Quintero) corrió a la casa de Trini (Catalina Covarrubias) y pudo respirar tranquilo. La joven solo había salido un momento a buscar las llaves de su auto.

El hijo de los Walker tuvo la obligación de advertirla del peligro que corría. Los dos decidieron que su amiga tenía que pasar la noche en su departamento para no quedarse sola.