Reunión de Superados - Capítulo 80: La detención de Jaime en el Thomas Campbell School

16 feb. 2026 - 23:15 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, el Thomas Campbell School realizó una celebración especial en el cumpleaños de su fundador, donde todos los niños actuaron en una obra escolar.

Mientras Jaime (Francisco Reyes) veía la participación de su hijo como actor principal, desde la empresa lo llamaron para alertarle que la policía estaba en pleno allanamiento. Peor todavía, un destacamento llegó al mismo colegio para tomarlo detenido frente a los otros apoderados.

De esta dura manera es que Pilar (Paloma Moreno) y Tere (Elisa Zulueta) descubrieron los delitos económicos en los que está envuelto Astaburuaga.

Reunión de Superados / Mega

Max se aprovecha de la situación

Con gran parte de los padres consternados por la detención frente a sus hijos, Max (Álvaro Espinoza) fue una de las principales voces en pedir que expulsaran al hijo y nietos de Astaburuaga de forma inmediata. Esa era una pequeña revancha contra Manuel (Mario Horton).

Para su sorpresa, Nancy (Paulina Hunt) defendió a Jaime y su familia.