Jaime caerá tras las rejas: Así será su llegada a la cárcel en el capítulo 81 de Reunión de Superados

16 feb. 2026 - 23:18 hrs.

En el avance del capítulo 81 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) se encontrará frente a frente con una temida realidad: la cárcel.

Sin embargo, llegará a un módulo donde se encontrará con otros viejos conocidos que también cometieron fraudes económicos. Entre ellos, "Chupete" (Cristián Campos).

"Voy a estar poquito rato aquí porque todo esto es un malentendido, viejo, por tu culpa", le dirá a su nuevo compañero de encierro.

Reunión de Superados / Mega

Tito será un excelente amigo

Pilar (Paloma Moreno) estará muy preocupada, no solo porque su marido está preso, sino porque las cuentas se encuentran completamente congeladas. ¿Qué es lo que va a hacer con las cuentas y otros gastos mientras Jaime no pueda proveer?

Tito (Claudio Castellón) demostrará que su amistad es en las buenas y en las malas porque prometerá hacerse cargo de los gastos y posible fianza.