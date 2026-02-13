"¿De dónde vienes tan arriba de la pelota?": Josefa llegará borracha a ver a Coke en el capítulo 80 de RDS

13 feb. 2026 - 09:40 hrs.

En el avance del capítulo 80 de Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) reabrió una herida tras encontrarse con su ex y contarle a Coke (Diego Muñoz) su desgarrador intento por ser madre.

Claramente esto es algo que no ha superado, porque llegará de improviso a la casa de Coke tras una intensa noche de fiesta.

Coke en una encrucijada

"¿De dónde vienes tan arriba de la pelota?", preguntará el desconcertado al verla tan borracha y con una botella en la mano.

Reunión de Superados / Mega

Ella le contará que viene de un carrete con "un DJ increíble. ¿Sabes qué? La vida es para pasarlo bien, para reírse, para disfrutarla" y mientras habla, servirá una copa para seguir celebrando, sin recordar que Coke lucha contra su adicción.

¿Él será capaz de ayudarla y evitar la tentación de beber?