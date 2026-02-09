Reunión de Superados - Capítulo 76: "No es suficiente el amor"

09 feb. 2026 - 23:16 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) buscó a Manuel (Mario Horton) para provocarlo tras su quiebre con Javiera (Daniela Ramírez), pero quien salió molesto del encuentro fue él.

El ex de Tere (Elisa Zulueta) le aseguró que si bien tomaron distancia con Javi, lo que sienten es mucho más fuerte de lo que él puede imaginar, así que esto no es más que un "hasta luego".

Reunión de Superados / Mega

El fin de Matilde y Coke

Matilde (Ignacia Baeza) y Coke (Diego Muñoz) se volvieron a encontrar desde que la abogada le pidió un favor a Josefa (Luz Valdivieso): cuidar a su ex, sobre todo porque vive un proceso de rehabilitación.

La relación entre los dos fue incómoda, dolorosa y triste, al punto en que decidieron terminar definitivamente con su matrimonio.

Entre lágrimas, Coke se quitó la argolla del dedo anular. "Si fui a hablar con ella es porque quiero que ella te cuide porque yo ya no puedo hacerlo. (...) Si ella te quiere, te tiene que apoyar. No es suficiente el amor, nosotros tratamos y no fue suficiente. Ya está", dijo ella.