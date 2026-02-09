"Me va a dar pena dejar de verte": Juan de Dios lanzará indirecta a Matilde en el capítulo 77 de RDS

09 feb. 2026 - 23:19 hrs.

En el avance del capítulo 77 de Reunión de Superados, Juan de Dios (Jorge Arecheta) y Matilde (Ignacia Baeza) estarán a punto de lograr un acuerdo extrajudicial entre sus clientes, pero eso significará que no tendrán más excusas para encontrarse otra vez.

A pesar de que los abogados se llevaban pésimo en la universidad, algo cambió con este reencuentro de varios años y así lo confesará el representante de Max (Álvaro Espinoza).

"A mí me va a dar pena dejar de verte. ¿A ti no te pasa lo mismo?", le preguntará Juan de Dios a su colega.

Tito descubrirá el secreto de Jaime

Después de la advertencia de su amigo, Jaime (Francisco Reyes) estará realmente preocupado de que lo puedan tomar detenido y le pedirá al "Choclo" Vial (Carlos Martínez) que le dé más detalles de la investigación que realiza la prensa y policía.

Reunión de Superados / Mega

Tito (Claudio Castellón) entrará en la oficina de Astaburuaga y escuchará que Jaime podría ir a la cárcel.