Reunión de Superados - Capítulo 88: La nueva amenaza de Max a Javiera

09 mar. 2026 - 23:22 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) vuelve a tener una tensa discusión con Javiera (Daniela Ramírez).

El empresario le exige a su esposa que ponga fin a su romance con Manuel (Mario Horton), amenazándola con que hará todo lo posible para destruir esa relación.

Por otro lado, Matilde (Ignacia Baeza) y Jaime (Francisco Reyes) comienzan la audiencia para buscar la libertad condicional del prisionero.

Reunión de Superados / Mega

Matilde le propone a Javiera quitarle los hijos a Max

Además, Javiera llama a Matilde y le revela que Max nuevamente la amenaza respecto a su vida personal.

Ante esta situación reiterativa, la abogada le explica que, si decide retomar la demanda, incluso podría quitarle los hijos a su esposo.