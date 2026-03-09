Reunión de Superados - Capítulo 88: La nueva amenaza de Max a Javiera
En este capítulo de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) vuelve a tener una tensa discusión con Javiera (Daniela Ramírez).
El empresario le exige a su esposa que ponga fin a su romance con Manuel (Mario Horton), amenazándola con que hará todo lo posible para destruir esa relación.
Por otro lado, Matilde (Ignacia Baeza) y Jaime (Francisco Reyes) comienzan la audiencia para buscar la libertad condicional del prisionero.
Matilde le propone a Javiera quitarle los hijos a Max
Además, Javiera llama a Matilde y le revela que Max nuevamente la amenaza respecto a su vida personal.
Ante esta situación reiterativa, la abogada le explica que, si decide retomar la demanda, incluso podría quitarle los hijos a su esposo.
