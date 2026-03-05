Matilde le dará importante consejo a Javiera en el capítulo 88 de Reunión de Superados

05 mar. 2026 - 23:30 hrs.

Tito (Claudio Castellón) sostendrá una reunión con los abogados de Jaime (Francisco Reyes), momento en que Matilde (Ignacia Baeza) informará que deberán pagar una importante multa, por lo que tendrá que vender varios bienes del empresario.

En tanto, Coke (Diego Muñoz) tendrá una profunda conversación con Javiera (Daniela Ramírez), a quien le planteará la posibilidad de que, por bien de los dos, termine su relación con Manuel (Mario Horton).

Mientras que el publicista irá por su hijo al colegio, sin embargo, recibirá su indiferencia luego que el pequeño le reprochara que peleara con Max (Álvaro Espinoza).

Mega

Javiera se impactará por el consejo de Matilde

Javiera llamará desesperada a Matilde para contarle sobre las amenazas que recibió de su exesposo.

En ese momento, la abogada le aconsejará a su amiga que la única alternativa en este momento es quitarle la tuición de los niños.