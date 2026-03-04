Reunión de Superados - Capítulo 86: Coke se derrumba al ver a Matilde con otro hombre

04 mar. 2026 - 23:28 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) le miente a Coke (Diego Muñoz), asegurándole que fue a un bar con amigas, cuando en realidad tuvo una cita con Juan de Dios (Jorge Arecheta).

Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) critica con duros términos a Manuel (Mario Horton) por su pelea con Max (Álvaro Espinoza).

La profesora le pide a su expareja que ponga fin a su romance con Javiera (Daniela Ramírez), advirtiéndole que solo le generará más problemas a su familia.

Reunión de Superados / Mega

Coke se derrumba al ver a Matilde con otro hombre

Además, Coke cae en una profunda tristeza luego de ver a Matilde saliendo con otro hombre.

El corredor de propiedades intenta ahogar sus penas consumiendo alcohol, sin embargo, es sorprendido por Josefa (Luz Valdivieso), quien no duda ni un segundo en quitarle la bebida.