Detrás del Muro prepara nuevas sorpresas para su estreno: Dos nuevas figuras se suman al elenco

04 mar. 2026 - 14:00 hrs.

¿Quieres reír? Comienza la cuenta regresiva para el regreso de Detrás del Muro a las pantallas de Mega, que viene con una nueva sorpresa.

Encabezados por el incombustible Kike Morandé, el programa de humor viene por una nueva temporada con su clásico elenco conformado por Paty Cofré, Paola Troncoso, Miguelito, Beto Espinoza, Pato Fuentes, Sandra Donoso, Julio Jung Duvauchelle, Scarleth Ahumada, Gustavo Becerra, Belén Mora y Toto Acuña.

Pero hay más: Dos nuevos rostros se sumarán al espacio.

Detrás del Muro / Mega

¿Cuándo se estrenará Detrás del Muro?

El capítulo estreno de Detrás del Muro se emitirá el próximo viernes 13 de marzo, inmediatamente después de Meganoticias Prime.

Recuerda, podrás disfrutar del primer episodio del programa a través de la señal abierta de Mega y también en su plataforma digital Mega.cl.

Todo sobre Detrás del Muro